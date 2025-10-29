飛距離を伸ばすもっとも簡単な方法は、スイングよりもアドレスを変えること！今まで常識だと思っていた背中を伸ばしたり、お尻を上げたりする構えが飛ばない原因だった！ 体を安定させるアドレスは逆効果 松山選手も背中が丸くなっています 猫背アドレスで両腕まで脱力した構えに！飛ばしにはこれが欠かせない！ アドレスで「背中を伸ばす」「お尻を突き出す」「ヒザを大きく曲げる」。これらは、飛ばすため