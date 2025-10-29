ティンバーランド（Timberland）が、日本の人気バーバーショップ『ミスター・ブラザーズ・カットクラブ（MR.BROTHERS CUT CLUB）』と初のコラボレーションを実現！クラシカルな理容店カルチャーとアメリカンワークスタイルが融合した、ここでしか手に入らない特別なコレクションが誕生しました。ブーツやTシャツなど、個性とクラフトマンシップが息づく限定アイテムに注目