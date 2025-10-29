千葉・船橋市のホテルで、交際相手のネパール国籍の男子学生を殺害したとして32歳の女が逮捕された。浅香真美容疑者（32）は10月5日、船橋市内のホテルで、交際していたネパール国籍で学生のチャンタール・バダル（21）さんを包丁で刺すなどして殺害した疑いが持たれている。浅香容疑者は容疑を否認していたが、その後黙秘しているという。