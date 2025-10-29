フリーアナウンサー古舘伊知郎（70）が29日までに自身のYouTubeチャンネル「古舘伊知郎チャンネル」を更新。来日したトランプ米大統領をめぐり、私見を語った。古舘は今回の動画で、トランプ氏来日にまつわり、日米関係や日本の防衛問題などさまざまな論題について細に話した。そして動画の最後のほうで「今、さらに危惧されるのはヨーロッパといい、アジアのASEAN（東南アジア諸国連合）といい、世界中が“トランプヨイショ合戦”