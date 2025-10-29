＜メイバンク選手権事前情報◇29日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞先週は国別対抗戦でオープンウィークになった米国女子ツアーだが、今週30日から秋のアジアシリーズが再開する。舞台はマレーシアで、78人が出場を予定。その組み合わせも発表された。≪写真≫女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！西郷、山下らが選んだモデルの特長は？日本勢は9人が出場。日本代表として先週の国別対