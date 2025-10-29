◇ドイツ杯2回戦ボルシアMG 3―1 カールスルーエ（2025年10月28日ドイツ・メンヘングラッドバッハ）ボルシアMGのFW町野修斗が移籍初ゴールで勝利に貢献した。2部カールスルーエとのドイツ杯2回戦に先発すると、開始3分に右からの折り返しに右足を合わせる先制弾。試合の流れを呼び込むと、後半28分に退くまでシュート6本を放つなど積極的なプレーで3―1の勝利に貢献した。町野は昨季キールでドイツ1部11得点と活躍。今