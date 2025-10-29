歌手の氷川きよし（48）が29日までに自身のインスタグラムを更新。プライベート写真を公開した。「お友達の別荘に招待していただき、源泉の温泉に入らせていただきました」と書き出した氷川。温泉を満喫する後ろ姿を掲載した。「築48の体が築30年くらいに戻るくらい体が軽ーい」と回顧。「ものすごく癒やされた」「真心に感謝いたします。至れり尽くせりで大変恐縮です。ありがとうございます」と感謝も伝えた。ファンから