【その他の画像・動画等を元記事で観る】「週刊少年ジャンプ」で連載され、「次にくるマンガ大賞2020」コミックス部門にて第1位を受賞した話題作「アンデッドアンラック」（原作：戸塚慶文）。2023年10月から2024年3月までTVアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響を呼んだ。このたび、TVスペシャルで展開する“ウィンター編”の放送日が遂に解禁となり、2025年12月25日（木）にMBS・TBS系にて放送決定