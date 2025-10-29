【本日の見通し】ドル円は本日のFOMCなどにらむ展開 ドル円は昨日の市場で一時１５１円７０銭台を付けた。その後１５２円３０銭台を付けるなど、買い戻しの場面も、戻りでは売りが出る展開で、１５２円００銭を挟んでの推移となった。トランプ大統領に同行して来日中のベッセント財務長官が円安けん制を示唆する発言を行ったことなどがドル売り円買いを誘った。 今日も上値の重い展開が続くと見込まれる。た