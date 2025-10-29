米大リーグのワールドシリーズは２８日（日本時間２９日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第４戦がロサンゼルスで行われる。スターティングメンバーが発表され、大谷翔平は１番投手兼指名打者で名を連ねた。試合開始は日本時間午前９時過ぎの予定。（デジタル編集部）ドジャースの上位打線は４番スミスまで不動だが、前日の第３戦で無安打だったマンシーが５番からＴ・エルナンデスと入れ替わって６