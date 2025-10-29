2026年に開催されるミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック™まで100日となった。イタリアで五輪が行われるのは4回目（1956年：コルティナダンペッツォ冬季五輪、1960年：ローマ夏季五輪、2006年：トリノ冬季五輪）となる。開会式は2月6日にミラノで行われ、22日まで17日間の熱き戦いが行われる。ミラノとコルティナダンペッツォを中心にプレダッツォ、リヴィーニョなどで8競技116種目が実施される。【写真を見る】