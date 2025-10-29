○経済統計・イベントなど ０９：３０豪・消費者物価指数 １４：００日・消費者態度指数 １８：３０英・消費者信用残高 １８：３０英・マネーサプライ ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・卸売在庫 ２３：００米・住宅販売保留指数 ※日・日銀金融政策決定会合（１日目） ※香港市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ユアテック，山パン