２９日の東京株式市場は主力株を中心に広範囲に買い戻される地合いとなり、日経平均株価は反発に転じる公算が大きい。前日は後場に入り外国為替市場の円高にリンクさせた先物売りによって日経平均は下げ足を強め、５万円大台攻防の様相を示す場面があった。しかし、終盤は押し目買いや買い戻しで下げ渋った。一方値下り銘柄数の多さが際立っており、ＴＯＰＩＸの下げが目立つ状況だった。きょうはこのＴＯＰＩＸの動向も日経平均