スナック菓子や加工肉などに含まれる超加工食品。摂り過ぎることで生活習慣病のリスクが高まるといわれています。本記事では、超加工食品とは何か、具体的な食品一覧について紹介します。健康的な食習慣の第一歩に役立ててください。 監修医師：日浦 悠斗（医師） 福井大学医学部卒業。血清蛋白質と精神疾患の関係について研究をおこなう。日本精神科学会専門医。 1. 超加工食品とは何か？ 1-1. 超加工食品の定義 「超加工