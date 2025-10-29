働き方やキャリアの選択肢が多様化する現代において、多くの人々が自分にとっての理想の仕事や働き方を探し求めています。特に専門性の高い技術職は「自分のスキルは他社で通用するのだろうか」「このままで将来、大丈夫だろうか」といった不安を抱えがちです。今回は、共に20代後半で転職に挑んだ2人のエンジニアに焦点を当てます。一人は「理想の追求」を原動力に、より大きな挑戦の場を見つけました。もう一人は「現状への危機