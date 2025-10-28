スポーツに打ち込む若年層にとって、膝の痛みは決して珍しい症状ではありません。しかし、その原因は成長期特有のものから深刻なスポーツ障害まで、多岐にわたります。今回は、原因不明の膝の痛みにはどのように対処したらよいのかについて、「ゆうき整形外科クリニック」の田中先生に解説していただきました。 監修医師：田中 佑樹（ゆうき整形外科クリニック） 関西医科大学卒業。その後、名古屋大学整形外科