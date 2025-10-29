― ダウは161ドル高と3日連続で最高値を更新、米中摩擦の緩和を期待、エヌビディアが大幅高 ― ＮＹダウ 47706.37 ( +161.78 ) Ｓ＆Ｐ500 6890.89 ( +15.73 ) ＮＡＳＤＡＱ 23827.49 ( +190.04 ) 米10年債利回り3.975 ( -0.007 ) ＮＹ(WTI)原油 60.15 ( -1.16 ) ＮＹ金 3983.1 ( -36.6 ) ＶＩＸ指数16.42 ( +0.63 ) シカゴ日経225先物 (円建て)50695 ( +235