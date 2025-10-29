29日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝152円17銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝177円29銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース