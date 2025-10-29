Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。最近、遅ればせながらサウナの魅力にハマりつつあります。都会的なサウナというよりは、旅行やアウトドアのついでに入る自然派サウナが好みです。 Photo: 山田いせ ただ、旅先でサウナに入ると、汗を吸い込んだ