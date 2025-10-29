シャープのプラズマクラスタードラム式洗濯乾燥機に、注目の新モデル「ES-8XS1」が加わる。洗濯容量は8kg、乾燥容量は4kgで、11月27日の発売、想定価格は28万4,000円だ。「注目の」と書いたのは、現在の住環境やユーザーニーズのトレンドをしっかり押さえているから。具体的には以下のような理由だ。ドラム式洗濯乾燥機へのニーズが高まっている。少人数世帯（1人〜2人）が増えており、容量的にちょうどいい（洗濯容量8kg・乾燥容