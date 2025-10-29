1995年10月23日に新潟県で先行発売された初期のじゃがりこ。「サラダ」と「チーズ」の2種類からスタート！1995年10月の発売以来、老若男女を問わず人気を誇るカルビーの「じゃがりこ」。今では年間400億円以上も売り上げる国民的スナック菓子となっている。そこで、誕生から30周年を記念して、初代開発者の山崎裕章さんが、とっておきのじゃがりこトリビアを紹介するぞ！【写真】じゃがりこの前身である「じゃがスティック」【トリ