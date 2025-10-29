ソフトバンクは初戦を落としたものの、第2、3戦と連勝し2勝1敗とリードした。過去のシリーズで2勝1敗から王手をかけたのは25度あって、うち優勝は24度でV確率は96％と極めて高い。今シリーズのソフトバンクは第3戦までの失点が4点しかなく、防御率は1・33と充実。先発した3投手は全てクオリティー・スタート（6回以上自責点3以下）で救援投手にバトンを渡している。その救援投手は3試合とも3イニング、計9イニングを無失点で切