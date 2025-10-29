KDDIとローソンは10月28日、AIとロボット技術を組み合わせた新たな店舗DX（デジタルトランスフォーメーション）の実証を「ローソン S KDDI高輪本社店」で11月8日から開始することを発表した。実証では、店内を巡回して売場の欠品を検知するロボットと、商品を品出しするロボットの2種類を活用する。売場の欠品を検知するロボットには撮影機材を搭載し、画像解析AIを組み合わせて商品陳列棚の欠品検知を実施。これにより、人による