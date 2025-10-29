29日（水）は広く晴れるでしょう。ヒンヤリ乾燥した空気になりそうです。＜29日（水）の天気＞明け方にかけて、北海道上川では25センチの雪が積もり、この時期としては記録的な積雪となりました。冬型の気圧配置はゆるんできているため、北海道の雪は昼過ぎにはやむところが多いでしょう。次第に高気圧に覆われて、日中は日本海側も含め広い範囲で日差しが届く見込みです。冷たい北風は弱まるところが多いですが、寒気が残りヒンヤ