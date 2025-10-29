ウォールストリート・ジャーナルは、アメリカと中国が30日に行われる首脳会談で中国への追加関税の10％引き下げで合意する可能性があると報じました。トランプ政権は、合成麻薬「フェンタニル」の流入を理由に、中国に対して20％の追加関税を課しています。これについて、アメリカのウォールストリート・ジャーナルは28日、韓国で30日に行われる米中首脳会談で最大10％の引き下げに合意する可能性があると報じました。首脳会談で議