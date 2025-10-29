イスラエルのネタニヤフ首相の指示で同国軍がガザへの攻撃を行った/Alex Kolomoisky/AP via CNN Newsourceエルサレム（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区を攻撃し、少なくとも２０人が死亡した。これに先駆け同国は、イスラム組織ハマスが米国仲介による停戦合意に違反し、人質の遺体回収を装ったと非難していた。イスラエルのネタニヤフ首相は２８日、軍に向けて「ガザ地区への即時かつ強力な攻撃」を実施するよう指