女性メンバーも拘束…″かけ子″たちが電話をかけ続けていた部屋写真Ｔシャツに短パンというラフな格好の中年男女たちが囲むテーブルの上には、書類の束やノートパソコン、スマホ、大量のSIMカードが雑然と置かれている。壁には大きなスクリーンが１つ。２階へ続く階段の下にはビールケースも見える。これはフィリピンを拠点に特殊詐欺を続けていた日本人男女５人が10月７日夜、当局に拘束された際の映像の一部だ。現場は首都マニ