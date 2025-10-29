Youtubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、飼い主さんに甘える猫の動画。落下しそうな高所で甘え始めるメルくんのスリリングな様子に、再生回数は3.1万回を超えました。 コメント欄には「本人は平気なんですかね？すごい」「高い所大好きなんですね」と、平気そうに高いところで甘えるメルくんの様子に思わず見入ってしまった視聴者の声が集まりました。 【動画：階段を上る２匹の猫→１匹が甘え始め