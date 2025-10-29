【セブン-イレブン】では秋の味覚が楽しめる、栗系の「新商品」がラインナップ中。季節感を楽しみつつ、優雅なティータイムを満喫したい時にぴったりです。今回は栗系の新商品に加えて、おまけでかぼちゃ系のスイーツもあわせてご紹介。マニア達がチェックした商品を、完売前にぜひ味わってみませんか？ 大人な味わいが楽しめそうな「イタリア栗のモンブラン」 インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_