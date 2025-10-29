動画配信サービス「ABEMA」で24日に配信されたバラエティ「ダマってられない女たち season2」に俳優・城田優（39）の母ペピー・フェルナンデスさんが登場した。スペイン人のペピーさんは、3度の結婚と離婚を経験。全員の父親が違う5人の子どもを女手一つで育て上げたパワフルママとして知られている。城田は第4子で、兄2人、姉1人、妹1人というきょうだい構成だ。 【写真】全員美男美女！パパは違えど絆は固