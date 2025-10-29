アメリカ司法省が2025年10月23日(木)に、全米各地で違法ポーカーゲームを仕組んだとして、NBAのヘッドコーチや元選手、さらに組織犯罪ファミリーのメンバーを含む31名の被告を起訴しました。この大規模な詐欺事件の被害総額は少なくとも700万ドル(約10億5千万円)とみられており、その手口には改造されたカードシャッフルマシンなどの隠されたハイテク技術が悪用されていたことが明らかになりました。Eastern District of New York