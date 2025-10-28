株式会社エッチ・ケー・エスは、「ジャパンモビリティショー2025」にて開催される「Gymkhana × Dirt Trial LIVE 2025」に、全日本ダートトライアル選手権D2クラスで3年連続チャンピオンを獲得した「HKSランサーエボリューション（CZ4A）」を出展する。 同マシンは、ダートトライアルのトップドライバー田口勝彦選手とともに、初年度よりシリーズのクラスチャンピオンを獲得。続