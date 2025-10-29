ラオスの「凱旋門」パトゥーサイ（ビエンチャン、筆者撮影）（つげ のり子：放送作家、皇室ライター）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]日本とラオスの「光と影」この夏、東南アジア唯一の内陸国・ラオスが、二つの理由で注目を集めた。ひとつは、日本人による児童買春事件の摘発である。農村地域ではいまも男子優遇の風潮が根強く、女子教育は軽視されがちだという。18歳未満で結婚する「児童婚」も少なくなく、女子