熱い飲み物は「発がん性物質」です。その根拠をしっかり見ていきましょう（写真：V_Sot／PIXTA）【表を見る】がんを予防するために「多く摂取するもの」「避けるべきもの」一覧熱いコーヒーは目を覚ますのにとても良いですよね。でも、熱い飲み物は、何となく喉に悪そうな気がしませんか？実はこのようなことも研究されていて、IARC（国際がん研究機関）は「とても熱い飲み物（65℃以上）」を発がん性物質Group 2Aに分類していま