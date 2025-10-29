◇フランス2部スタッド・ランス 6―2 ブローニュ（2025年10月28日フランス・ブローニュ）スタッド・ランスのMF中村敬斗が今季初のマルチゴールを決めた。敵地のブローニュ戦で先発すると、1―1の前半28分にPK弾で勝ち越し点を挙げ、3―2の同43分にもリードを広げるゴール。5―2の後半13分までプレーし、今季最多得点を記録した6―2の大勝に貢献した。戦列復帰から5試合連続でゴールに絡む活躍を見せていた中村は0―0に