スケボーに乗る亀、軍曹くん（写真提供：あめちさん）【写真】子猫の小雪ちゃんに求愛する、クサガメの軍曹くんかつて、ペットといえば「犬か猫」が定番だった。けれど今、都市部を中心に静かに広がっているのが、“犬猫以外”の動物との暮らしだ。集合住宅でも飼いやすく、共働き世帯や単身者、子育て中の家庭など、多様な生活スタイルに寄り添う存在として注目されている。この連載では、そんな「ワンでもニャンでもない家族」と