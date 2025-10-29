小雪ちゃんを追いかける軍曹くん（写真：あめちさん提供）【写真で見る】｢指スケボー｣に乗って猫を追いかける軍曹くんかつて、ペットといえば「犬か猫」が定番だった。けれど今、都市部を中心に静かに広がっているのが、“犬猫以外”の動物との暮らしだ。集合住宅でも飼いやすく、共働き世帯や単身者、子育て中の家庭など、多様な生活スタイルに寄り添う存在として注目されている。この連載では、そんな「ワンでもニャンでもない家