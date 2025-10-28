大学生にしてバスケットボールの特別指定選手としてプロ入りし、現在はBリーグ・佐賀バルーナーズに所属、粘り強いディフェンスを持ち味に活躍する内尾聡理さん。ひとり親家庭で育った経験から、バスケ選手と両立して子ども支援プロジェクトを立ち上げ、思いを込めて活動しています。「子どもたちとは一緒にバスケをすると、自然と距離が縮まるようです」と笑顔で話してくれました。 【写真】「カップル