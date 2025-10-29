▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・２９日５時）【宗谷地方】雨か雪後くもり【上川地方】雪か雨後くもり【留萌地方】雨か雪後くもり【網走地方】くもり後時々晴れ【北見地方】くもり後時々晴れ【紋別地方】雪か雨後くもり【釧路地方】晴れ時々くもり【根室地方】くもり後晴れ【十勝地方】晴れ時々くもり【胆振地方】晴れ時々くもり【日高地方】晴れ時々くもり【石狩地方】雨か雪後くもり【空知地方】雪か雨後くもり【後志