28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前日比161ドル78セント高の4万7706ドル37セントと終値の最高値を3営業日連続で更新した。米中の貿易摩擦に対する懸念の後退や、アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを決めるとの観測を背景に買い注文が膨らんだ。また、アップルの時価総額が一時4兆ドルを突破した。4兆ドル台に乗せるのはエヌビディア、マイクロソフトに続き3社目となる。さらに、フィン