授かり婚ではあるものの幸せな結婚をしたはずだったミユ。しかし夫であるユウイチは、妊娠を機にミユにつらく当たるように。友人であるハルナに勇気づけられ、ユウイチの元から逃げ出すことを決意しました。『モラハラ夫から昼逃げした話』第4話をごらんください。 モラハラ夫からの被害から、ついに逃げ出すことに決めたミユ。友人であるハルナの協力を得ながら、ついに昼逃げを決行します。 友人に助けられながら準備開始