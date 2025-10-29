今回、Ray WEB編集部は理不尽な上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。紗里とのぞみは、塾でバイトをしています。ここでは、困っていることがあって……？主人公たちはテストの週に休む代わりに、それまでの期間シフトを増やさないと行けなくなりました。愚痴をこぼしていると、後ろから人影が……？次回2人は、休みを取れるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読み