この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 赤ちゃんと暮らす猫のお気に入りの場所 猫はあたたかいところが好きですよね。また、一番好きなところはきっと家族のぬくもりが感じられるところではないでしょうか。赤ちゃんが生まれたにーこ*☺A