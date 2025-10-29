35歳で結婚したゆきえは、結婚式直後に待望の妊娠を果たし、幸せの絶頂にいた。しかし、職場の同僚えみこは「子どもはいらない」と公言し、ゆきえの結婚や高齢出産を嘲笑うような発言をするように。ゆきえはえみこに対するストレスを抱え、ついに体調に変化がおきてしまい…。『マタハラ同僚にモヤモヤした話』をごらんください。 えみこの言葉によるストレスで、ゆきえの心は疲弊しきっていました。ある日、ゆきえは急な腹痛と