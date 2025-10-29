90年代にグラビアアイドル、マルチタレントとして活躍した、かとうれいこさん。当時のかとうさんのキャッチフレーズは「伝説のグラビアクイーン」――このコピーは決して大げさではなく、デビュー以降、1993年ころまで数多くの写真集・イメージビデオが発売され、日本を代表するグラビアアイドルとして名を刻みました。2001年にプロゴルファー・横尾要さんと結婚以降、出産や育児、夫のアメリカツアー同行など、家庭を支えることに