メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズは28日、駿太選手(32)に来シーズンの契約を結ばないことを通告しました。 プロ15年目の駿太選手は、2022年7月にトレードでオリックスから移籍し、ドラゴンズでは約3年半、強肩と俊足を生かした守備のスペシャリストとして活躍。 プロ通算1042試合に出場しました。 「短かったですけど、濃い3年半でした。チームメートに恵まれて、このチームで優