メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の王座戦五番勝負は藤井聡太七冠が挑戦者の伊藤匠叡王に敗れ、王座のタイトルを失いました。 今期の王座戦五番勝負は、タイトル保持者の藤井聡太七冠に同学年の伊藤匠叡王が挑戦していました。 2勝2敗で迎えた第5局は、山梨県甲府市の常磐ホテルできのう午前9時、伊藤叡王の先手で始まりました。 夕方に入って徐々に攻防が激しくなり、先に1分将棋となった藤井七冠がきのう午後8時半