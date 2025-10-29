メ～テレ（名古屋テレビ） クマの目撃情報が相次いでいる岐阜県白川村ではクマが出没した時の対応訓練が、きのう夜行われました。 訓練には、高山警察署や白川村の猟友会、役場職員計24人が参加し、「クマ1頭が家の周りを徘徊している」と住民から通報があったという想定で行われました。 訓練では警察官が猟友会の会員に猟銃を使用しての駆除を命じる手順の確認や、住民を避難させてクマを駆除する緊急銃猟の訓練を