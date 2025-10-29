今年9月末にリリースされて以来、その爆発的な普及ペースや著作権問題など（良きにつけ悪しきにつけ）注目を浴びているOpenAIの動画生成AI「Sora2」。筆者も漸く先日使えるようになったので早速試してみた。「ヒマラヤでスケボーに乗るカピバラとナマケモノ」最初の動画を作るのは極めて容易だ。パソコンのブラウザ経由、あるいはスマホ・アプリの何れでも、Soraの表示画面の下部にプロンプト入力欄が表示されるので、そこに思いつ