悪評がつきまとう「高市総理の側近」自民党の古屋圭司選対委員長（72歳）は、日本会議国会議員懇談会会長を務める保守系議員。高市早苗総理の側近で兄貴分だが、「何かと出しゃばり」と党内で不評を買う。「パーティーに行っても、目を見て握手しないし、お礼の言葉もない。地元・岐阜5区で'21年に25歳の今井瑠々氏が対抗馬で出馬すると僅差に詰め寄られた」（地元関係者）古屋氏は総裁選当日の夜に高市総理と会食するなどアピール